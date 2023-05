Werbegemeinschaft Schiefbahn "MeinFest" in Schiefbahn soll Menschen zusammenführen

„Wenn wir an einem Tag 500 bis 600 Kinder mit einem Lächeln nach Hause schicken, dann ist das eine wunderbare Sache“, sagt Rainer Höppner von der Werbegemeinschaft Schiefbahn. Er organisiert das „MeinFest“ gemeinsam mit vielen Mitstreitern. Im Zentrum des Festes stehen Kinder – aber nicht nur. Das Fest, das am 11. Juni von 12 bis 18 Uhr auf dem Hubertusplatz in Schiefbahn stattfindet, ist auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden.