Angebote der GdG Willich An Heiligabend nicht allein sein

Und dann sind da natürlich noch die Gottesdienste am 24. Dezember, zu der die GdG Willich einlädt. Um 15 Uhr ist ein Familiengottesdienst mit dem Krippenspiel „Das schwarze Schaf“ in St. Hubertus, Schiefbahn. Um 16 Uhr findet ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel in St. Johannes, Anrath, statt. Um 17 Uhr ist der Familiengottesdienst mit dem musikalischen Krippenspiel „O je Bethlehem“ unter der Leitung von Friederike Braun in St. Katharina, Willich. Ebenfalls um 17 Uhr findet ein Gottesdienst mit Kommunionausteilung unter dem Motto „Bist Du jetzt da, Du, Trost der Welt?“ in St. Maria, Neersen, statt. Die Christmetten finden statt um 18 Uhr in St. Hubertus, um 19 Uhr in St. Johannes und jeweils um 22 Uhr in St. Maria und St. Katharina. Um 24 Uhr findet in der Kapelle Klein-Jerusalem in Neersen ein Wortgottesdienst statt.