Stahlwerk Becker in Willich 50 Jahre Freedom of the City

Rund um das Gründerzentrum im Stahlwerk Becker hat die Willicher Bevölkerung die Gelegenheit, gemeinsam mit den Veteranen der Royal Engineers am Pfingstsamstag das Jubiläum „50 Jahre Freedom of the City“ zu feiern. Ein Blick in die Geschichte zu Ursprung und Anlass des Jubiläums: Nachdem nach dem Zweiten Weltkrieg die Britische Besatzungsbehörde am 9. Juli 1948 das gesamte Werksgelände des ehemaligen Stahlwerks Becker in Beschlag genommen hatte, um dort einen Pionierpark zu errichten, zog eine erste Einheit der Royal Engineers dort ein – 1952 wurde das alte Stahlwerk dauerhaft zum Standort des „40 Advanced Engineer Stores Regiment RE“. Die Briten wurden seinerzeit nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen, erzählt Willichs Stadtarchivar Udo Holzenthal: „Dies lag vor allem daran, dass der Gemeinde Willich mit dem Stahlwerk der mit Abstand größte Gewerbebetrieb und damit auch die größte Einnahmequelle entzogen wurde. Nach 1945 war das Werksgebäude an 18 verschiedene Firmen verpachtet worden, die nun das Gelände verlassen mussten.“