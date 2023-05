Polizeibericht Zwei Jungen bei Unfällen in Willich und Grefrath verletzt

Laut Polizei war gegen 14.50 Uhr ein 31-jähriger Neusser mit seinem Auto in Willich-Schiefbahn auf der Albert-Oetker-Straße in Richtung Hochstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Arnold-Leenen-Straße ist eine Fußgängerampel hinter einer Bushaltestelle. Diese Ampel zeigte für den Neusser grünes Licht. Während noch ein Bus an der Haltestelle stand, lief der Siebenjährige über die für ihn rot zeigende Ampel und wurde von dem Auto erfasst. Der Junge musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.