Großevent am Niederrhein am 2. Juli Radwandertag lockt mit 90 tollen Routen

Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es an den Start- und Zielorten Imbiss- und Getränkestände für die Versorgung der Ausflügler, zudem gibt es unterwegs viele Möglichkeiten zur Einkehr. Ein buntes Rahmenprogramm bietet zusätzliche Unterhaltung. Auch können die Radelnden etwas gewinnen: Wer zwei Stempel auf seiner Startkarte hat, weil er mindestens zu zwei verschiedenen Orten geradelt ist, nimmt an einer zentralen Tombola teil, bei der es viele schöne Preise zu gewinnen gibt, etwa ein Fahrrad als Hauptpreis. „Der Radwandertag ist immer wieder eine gute Gelegenheit, unsere wunderschöne Region zwischen Rhein und Maas kennen zu lernen“, sagt Martina Baumgärtner von der Niederrhein Tourismus. Wer sein Fahrrad nicht mitnehmen möchte, kann auf das Niederrhein-Rad zurückgreifen: Die apfelgrünen Räder (und E-Bikes) können an rund 30 Stationen am Niederrhein ausgeliehen und an einer beliebigen Station zurückgegeben werden. Verleihstationen gibt es beispielsweise an der Burg Brüggen und an der Jugendherberge in Nettetal-Hinsbeck. Alle Verleihstationen sind im Internet aufgeführt unter www.niederrheinrad.de.