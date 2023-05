Theateraufführung in Anrath Mörderische Weinprobe am Gymnasium

Info

Der Literaturkurs führt die Krimikomödie „Eine mörderische Weinprobe – Spritzig am Gaumen, toxisch im Abgang“ am 2. und 3. Juni um jeweils 19 Uhr im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums, gelegen an der Hausbroicherstraße 40 in Willich-Anrath, auf. Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist für alle Altersgruppen frei. Die Schule bittet stattdessen um eine Spende. Der Spendenerlös fließt in das nächste Literaturkursprojekt.