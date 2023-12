Der Fall Freistühler Sexueller Missbrauch durch Klever Schulleiter – was wussten die Lehrer?

In der Folge war Freistühler mehrfach krankgeschrieben, im August 1969 folgte seine Abordnung an das Staatliche Gymnasium Theodorianum in Paderborn, um dort zu unterrichten. Nachdem Freistühler in einem Brief an den Kultusminister seine angeblich tadellose Amtsführung hervorgehoben hatte, kam neue Bewegung in seine Laufbahn. Der Kultusminister brachte die vakante Direktorenstelle am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve ins Spiel. Im August 1970 wurde Alfons Freistühler versetzt, obwohl es andere Kandidaten gegeben hatte. Und obwohl es die warnende Stimme eines Ministerialreferenten gegeben hatte. Die wischte das Kultusministerium aber weg mit den Worten, dass es nicht möglich sei „zu beurteilen, ob die misslichen Zustände an der dortigen [Briloner] Anstalt allein auf Herrn Freistühler zurückzuführen, oder ob sie als das Ergebnis eines planmäßigen Kesseltreibens gegen den damaligen Direktor Freistühler anzusehen sind.“