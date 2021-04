Corona im Kreis Viersen : Malteser eröffnen Testzentrum in Neersen

Neersen Die Malteser bringen ein zweites Corona-Testzentrum in der Stadt Willich an den Start. Konkret geht es am heutigen Samstag in Neersen in der Nähe der Volksbank auf dem Minoritenplatz los. Dies ist die erste Möglichkeit im Stadtteil Neersen, einen Corona-Schnelltest machen zu lassen.

Geöffnet hat das Testzentrum der Malteser heute und am morgigen Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr. Eine Drive-in-Testmöglichkeit besteht (anders als am Standort des Malteser-Testzentrums auf dem Schiefbahner Jahnplatz) allerdings nicht. Buchen kann man Termine über die schon bislang genutzte Buchungsseite https://testzentrum-willich.de: Zunächst auf „Termin vereinbaren“ klicken und dann Neersener Variante wählen.