Willicher Haushalt 2021 : Grüne wollen Ampel statt Kreisverkehr am Schiefbahner Dreieck

Willich Um Maßnahmen aus dem neuen Mobilitätskonzept umsetzen zu können, soll anderswo gespart werden. Partei will zudem beim Thema Inklsion am Ball bleiben.

Die Corona-Pandemie hat auch der Stadt Willich einen finanziellen Schaden in Millionenhöhe beschert – allein rund 20 Millionen Euro werden es 2020 gewesen sein, so Kämmerer Willy Kerbusch in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Keine guten Vorzeichen also, um den Etat für das laufende Jahr zu beschließen, was in der Ratssitzung am 28. April geschehen soll. Die Willicher Grünen haben einen Betrag von 1,3 Millionen Euro ausgemacht, der den Stadthaushalt in den kommenden Jahren belasten werde – und nach dem Willen der Grünen zum Tiel lieber für andere Zwecke ausgegeben werden sollte. Es geht um den geplanten, aber noch nicht beschlossenen Kreisverkehr an der Ecke Korschenbroicher Straße/ Willicher Straße am „Schiefbahner Dreieck“.