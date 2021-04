Corona im Kreis Viersen : Kreisweit 42 neue Corona-Fälle

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind zwei Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Kreis um eine 86-jährige Nettetalerin und einen 85-jährigen Schwalmtaler.

Seit Ausbruch der Pandemie sind im Kreis Viersen 264 Menschen gestorben, die mit Sars-CoV-2 infiziert waren. Am Mittwoch wurden im Kreisgebiet 42 neue Corona-Fälle bekannt. Damit gelten aktuell 536 Personen als infiziert – davon 32 in Grefrath (Vortag: 31), 96 in Kempen (102), 45 in Tönisvorst (43) und 72 in Willich (73). Jeweils einen Fall meldete der Kreis am Mittwoch aus der Kita St. Elisabeth in Willich sowie aus der Kita Mullewapp in Kempen. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt von 127 auf 119. Bislang wurden in 847 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen, davon gelten 313 Personen als aktuell infiziert, davon 284 mit der britischen Variante. Aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge geht der Kreis von weiteren 198 Infektionen mit Mutanten aus. Davon gelten 42 Personen aktuell als infiziert – 38 von ihnen mit der britischen Variante.