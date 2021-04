Vorfall in Willich : Trickbetrügerin täuscht Beratungsgespräch der Caritas vor

Willich Opfer von Trickdieben ist am Mittwochabend eine 86-jährige Willicherin in ihrer Wohnung geworden. Dies teilt die Polizei des Kreises Viersen mit.

Opfer von Trickdieben ist am Mittwochabend eine 86-jährige Willicherin in ihrer Wohnung geworden. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 19 Uhr klingelte es an der Tür der Seniorin, die in einem Wohnheim der Caritas an der Straße Am Anger lebt. Die Besucherin gab sich als Mitarbeiterin der Caritas aus und betrat die Wohnung. Die Seniorin war perplex und bemerkte daher erst später, dass die Wohnungstür nicht geschlossen worden war. Die Fremde begab sich zielstrebig in die Küche. Von dort aus war kein weiterer Blick auf den Eingang oder andere Räume in der Wohnung möglich. Hier verwickelte sie die Bewohnerin in ein vermeintliches Beratungsgespräch. Derweil dürfte unbemerkt ein Komplize die Wohnung betreten und nach Wertsachen durchsucht haben. Die Trickdiebe erbeuteten Schmuck und Geld.