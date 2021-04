Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Lange Impf-Warteliste für Vorerkrankte

Kreis Viersen Wer gilt als vorerkrankt, wir funktioniert die Terminvergabe und was gilt es zu beachten? Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Impfen im Kreis Viersen.

Aktuell sind laut der Coronavirus-Impfverordnung nur Menschen mit schweren Vorerkrankungen impfberechtigt. Das bedeutet, sie haben ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf. Dazu gehören zum Beispiel: Menschen mit Trisomie 21, Patienten nach Organtransplantation, Menschen mit Diabetes mellitus, chronischen Leber- oder Nierenerkrankungen. Eine vollständige Auflistung aller gültigen Vorerkrankungen findet sich unter § 3 Abs. 1 Nr. 2 a-k in der Coronavirus-Impfverordnung: www.bundesanzeiger.de .

Seit dem 6. April können sich Menschen, die aufgrund ihrer Vorerkrankung berechtigt sind, bei ihrem Hausarzt impfen lassen. Auch der Kreis Viersen vergibt im Impfzentrum in Viersen-Dülken Impftermine für Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Der Kreis führt dort eine Warteliste.

Damit sich Vorerkrankte im Impfzentrum des Kreises Viersen impfen lassen können, müssen sie dem Kreis ein ärztliches Attest vorlegen. Das kann in Verbindung mit der Handynummer per E-Mail an die Adresse impfen@kreis-viersen.de geschickt werden. Mitarbeiter des Impfzentrums prüfen die Angaben und registrieren Impfberechtigte.