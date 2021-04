Hilferuf aus Kenia : Schiefbahner Leprahilfe unterstützt Kinderheim

Die Leprahilfe in Schiefbahn will das Kadem-Kinderheim in Kenia unterstützen. Foto: Leprahilfe Schiefbahn

Schiefbahn Von ihrem langährigen Projektpartner Raphael Mangiti erhielt die Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn einen verzweifelten Hilferuf aus Homa Bay in Kenia

Das Kadem-Kinderheim in Bande Village wurde 2012 von der Gemeinde gegründet, um Waisenkindern und vulnerablen Kindern ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Wegen der hohen Sterberate der Eltern aufgrund von tödlich verlaufenden HIV-Erkrankungen haben viele Kinder keine andere Wahl, als die Schule abzubrechen und als Straßenkinder in den größeren Städten zu leben oder in den Kupferminen gegen einen Hungerlohn zu arbeiten. Diese Kinder werden oft sexuell missbraucht und erkranken selbst an Aids. Das Kadem-Kinderheim soll diesen Kindern ein Zuhause geben, sie mit Nahrung und Schulbildung versorgen beziehungsweise Angehörige materiell unterstützen, wenn diese die Kinder bei sich aufnehmen.