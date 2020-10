Willicher macht bei „Bauer sucht Frau“ mit : Bauer Peter Friesen sucht Frau im TV

Der Willicher Landwirt Peter Friesen nimmt an der TV-Show „Bauer sucht Frau“ teil. Foto: Norbert Prümen

Willich Peter Friesen geht einen ungewöhnlichen Weg, um die Liebe seines Lebens kennenzulernen. Der 34-jährige Landwirt aus Willich ist Teilnehmer der TV-Sendung „Bauer sucht Frau“.

Sein Lachen ist herzlich, er spricht sein Gegenüber direkt und offen an und ist keinesfalls schüchtern – wer Peter Friesen kennenlernt, kann sich gar nicht vorstellen, dass der 34-jährige Willicher Landwirt noch nicht die Frau fürs Leben gefunden hat. Friesens Erklärung: „Ein Landwirt hat halt keinen normalen Acht-Stunden-Tag, und das schreckt so manche Frau ab. Wenn ich erzähle, dass ich Landwirt bin, dann gibt es meistens erst mal einen zweifelnden Gesichtsausdruck und die Frage, ob das echt wahr sei.“ Ja, es ist wahr: Friesen führt mit seinem jüngeren Bruder und den Eltern den auf Kartoffelanbau spezialisierten Betrieb, zu dem auch ein Hofladen gehört.

Während sein Bruder schon verheiratet ist, ist dem 34-jährigen Peter Friesen die Frau fürs Leben noch nicht über den Weg gelaufen. Dem wollte einer seiner Freude abhelfen. Er meldete ihn kurzentschlossen bei der RTL-Sendung „ Bauer sucht Frau “ an. „Als der Anruf von RTL kam, war ich baff und habe erst einmal abgelehnt“, erinnert sich Friesen. Sein Freund startete einen zweiten Versuch, und diesmal dachte sich Friesen: Warum eigentlich nicht?

Teilnehmer Neun Landwirte und eine Pferdewirtin gehören zu den Teilnehmern. Insgesamt gibt es neun Folgen von je 120 Minuten, in denen immer mehrere Kandidaten zu sehen sein werden.

Staffelstart Moderiert von Inka Bause, startet die neue Staffel am Montag, 26. Oktober, um 20.15 Uhr auf RTL.

Zum 16. Mal Die Sendung „Bauer sucht Frau“ geht in diesem Jahr bereits zum 16. Mal an den Start.

Die Möglichkeit, einmal weit über den Tellerrand zu schauen, seinen Beruf vorzustellen und eventuell die Wunschfrau zu finden, sprach ihn an. „Ich suche ja keine Frau für die Landwirtschaft an sich. Dafür haben wir genügend Mitarbeiter. Es wäre natürlich schön, wenn sie den Hofladen managen würde und auch im Büro mitarbeiten könnte. Aber das Wichtigste ist, dass sie Verständnis für meinen Beruf mitbringt und es akzeptiert, dass es beim Pflanzen und in der Ernte auch mal sehr spät werden kann“, sagt er.