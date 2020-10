Kreis Viersen : Coronavirus: 60 Neuinfektionen am Freitag

Das Corona Untersuchungszentrum CUZ 2.0 an der Schorndorfer Straße in Kempen arbeitet auf Hochtouren. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Freitag 60 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Damit gelten aktuell 191 Personen im Kreisgebiet als infiziert, und die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt von 45 auf 60. Damit wird die Gefährdungsstufe 2 ausgelöst.

Die Zahl der bekannten Fälle im Kreis Viersen seit Beginn der Corona-Pandemie liegt nun bei insgesamt 1364. 1136 von ihnen gelten als wieder genesen. 37 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In Willich gibt es aktuell 20 Infizierte, in Kempen 18, in Tönisvorst 14 und in der Gemeinde Grefrath sechs.