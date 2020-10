Anrather Werbering : Viele Aktionen statt Weihnachtsmarkt

Janina Pernsot und Lucas Stevens vom Organisationsteam des Anrather Werberings freuen sich über die vielen Preise, die aus dem Einzelhandel bereits für die Tombola eingegangen sind. Foto: Anrather Werbering

Anrath Mit Kreativität und vielen Ideen startet der Werbering Anrath in die vorweihnachtliche Zeit. Auch wenn es keinen Weihnachtsmarkt geben wird, hat Anrath einiges in petto. Unter anderem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Normalerweise würde am Ersten Advent der Anrather Weihnachtsmarkt stattfinden. Doch das ist diesmal wegen der Corona-Pandemie aufgrund der damit einhergehenden Schutzbestimmungen nicht möglich. Um den Kunden trotzdem eine vorweihnachtliche Atmosphäre bieten zu können, hat sich der Werbering Anrath einiges überlegt. Ein elfköpfiges Organisationsteam hat geplant und gemeinsam mit allen Anrather Einzelhändlern gleich mehrere Aktionen ins Leben gerufen.

Erstmals wird es ein Moonlight-Shopping in Anrath geben, und zwar an den Freitagen vor dem Ersten und Dritten Advent. Am 27. November und 11. Dezember können die Besucher bis 21 Uhr in aller Ruhe durch die Anrather Innenstadt bummeln und einkaufen. Alle teilnehmenden Geschäfte erhalten an den beiden Abenden eine besondere Beleuchtung. Dazu kommt das Licht der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung. Wobei die Weihnachtsbeleuchtung durch den Einsatz der ortsansässigen Geschäfte und der Sparkasse finanziert wird. „Unsere Tannenbäume mit den roten Schleifen stehen selbstverständlich auch“, sagt Anja Hasenbeck vom Organisationsteam. All das soll für eine heimelige Stimmung sorgen.

Info Geschenke für die kleinen Besucher Die kleinen Besucher können sich am verkaufsoffenen Sonntag, 29. November, von 15 bis 17 Uhr auf den Weihnachtsmann freuen. Der wird trotz Corona anreisen. Im Gepäck hat er sorgsam verpackte Weckmänner für die jungen Gäste, die er auf seinem Weg durch Anrath trifft.

Alle teilnehmenden Einzelhändler haben sich darüber hinaus besondere Aktionen ausgedacht. „Das reicht von Rabattaktionen über Sektempfang bis hin zu Weihnachtswichteln“, berichtet Janina Pernsot, ebenfalls vom Organisationsteam. Die Anrather Bücher­ecke bietet dazu etwas ganz Besonderes an: ein „Blind Date“ mit einem Buch. Kulinarisch bringen sich die Gastronomen der Fußgängerzone ein.

Das neue Anrather Heimatbuch feiert am ersten Adventsfreitag ebenfalls seine Premiere. Bei Haarmoden Hoogers verkauft der Heimatverein das neue Buch. Zudem startet am Freitag, 27. November, die Stempelaktion für die Tombola. „Wir werden in diesem Jahr eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen durchführen. Dafür hat der Werbering Stempelkarten anfertigen lassen, die in den Geschäften ausliegen. Jeder, der an der Tombola teilnehmen möchte, muss zehn verschiedene Stempel sammeln“, erklärt Lucas Stevens vom Organisationsteam. Fast alle Anrather Geschäfte machen mit.

Allerdings ist das Sammeln der Stempel nur an den beiden Moonlight-Shopping-Abenden sowie am verkaufsoffenen Sonntag möglich. Denn auch wenn es keinen Weihnachtsmarkt gibt, wird der Erste Advent ein verkaufsoffener Sonntag in Anrath werden. Am 29. November öffnen die Geschäfte in der Anrather Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Zwar stehen keine Büdchen, und es reisen auch keine Händler von außerhalb an, aber Anrath im vorweihnachtlichen Kleid ist ebenfalls ein schöner Anblick. Genau wie an den Moonlight-Shopping-Abenden kann der Einkauf völlig ohne Stress erfolgen.

Alle Stempelkarten müssen indes am 15. Dezember bis spätestens um 18 Uhr im Briefkasten der Sparkasse eingeworfen werden, um an der Tombola teilzunehmen. Das Eventteam des Werberings wird die Gewinner ziehen. Im Anschluss werden Gewinnerlisten in den verschiedenen Ladenlokalen ausgehängt. Die Preise können bis zum 30. Dezember bei Optik Graß abgeholt werden. Das Mitmachen lohnt sich: Unter anderem gibt es ein Tablet und einen Goldbarren im Wert von 280 Euro – nach dem derzeitigen Goldpreis – zu gewinnen. Dazu kommen etliche Gutscheine aus dem Einzelhandel sowie attraktive Sachpreise.