Matinee in Schloss Neersen : Gefühlvolles Spiel in der Matinee des Willicher Musik-Projekts

Neersen Das Gros des Programms in Schloss Neersen bestritten Pianistin Hyelim Kim und Cellist Matthias Balzat von der Robert-Schumann-Hochschule. Ihre musikalische Reise führte von der Wiener Klassik bis in die Moderne.

Großes hätte der Förderverein Willicher Musik-Projekt mit der Beteiligung an einer Aufführung von Mozarts „Große Messe in c-Moll“ und der Chorfantasie von Beethoven in diesem Jahr noch vorgehabt. Doch aus diesen Plänen wird coronabedingt nichts. So weist Kreiskantor Klaus-Peter Pfeifer in seiner Begrüßung zur Matinee im Schloss Neersen immerhin auf eine Kostprobe aus der „kleinen Neunten“ von Beethoven hin.