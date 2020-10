Neubau zwischen der Neusser Straße und der Martin-Rieffert-Straße : Richtfest für Mietshaus in Willich

Willich In unmittelbarer Innenstadtnähe baut die GWG Kreis Viersen in Willich sieben Reihenhäuser für die Vermietung. Gerade erst war Richtfest, die Fertigstellung soll bis Mitte Mai 2021 erfolgen.

Damit sprach er den wohl bedeutsamsten Punkt dieser modernen Bebauung in Innenstadtnähe an. Die Reihenhäuser sind öffentlich gefördert und gegen Vorlage eines Wohnberechtigungsscheines (WBS) zu mieten. Wobei für fünf Reihenhäuser der WBS A vonnöten ist, die beiden Eckhäuser können mit dem WBS B gemietet werden. „Mit dieser Planung sorgt unsere Wohnungsgesellschaft im Kreis dafür, dass nicht nur Senioren und Singles ein kostengünstiges Wohnungsangebot in Willich vorfinden, sondern auch junge Familien. Gerade diese Gruppe verfügt in den Anfängen ihrer Familiengründung oft nicht über das Eigenkapital, um ein Eigenheim zu erwerben. Hier können sie es mieten“, sagte Coenen.