„Für mich ist er krank“ : Wendler-Manager nimmt bei RTL Stellung zu DSDS-Aus und Corona-Verschwörungstheorien

Düsseldorf Ein kurioser Tag im deutschen Fernsehen. Schlagerstar Michael Wendler nennt Corona eine “angebliche Pandemie“, kündigt alle Verpflichtungen und zitiert Verschwörungstheorien. Oliver Pocher strickt mit heißer Nadel eine Sondersendung: Was ist passiert?

Oliver Pocher tauscht eigentlich lieber Sticheleien und Scharmützel mit Schlagersänger Michael Wendler aus. Dieser Abend jedoch blieb bitter ernst statt komisch, und “egal” war erst recht nichts. Wendler hatte zuvor auf Instagram mitgeteilt, er steige als Juror bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ aus. Als Grund gibt er krude Ideen zu vermeintlichen Corona-Verschwörungen an. Was ist passiert? Was ist mit dem bekannten Popstar los? Pocher versucht, es in seiner Show “Gefährlich/Ehrlich” herauszufinden. RTL baut für die - laut Pocher „mit heißer Nadel gestrickte“ - Spezialsendung das Programm um, denn auch für den Sender ist die Situation offenbar ein Schock. Eingeladen hat Pocher Wendlers Manager Markus Krampe, der sichtlich beunruhigt ist, und den Medienrechtler Christian Solmecke.