Fahrradklima-Test des ADFC : Umfrage in Willich zur Fahrradfreundlichkeit

Umfrage in Willich zur Fahrradfreundlichkeit

Willich Mit 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit hilft der Fahrradklima-Test des ADFC mit dabei, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. Willichs Bürgermeister Josef Heyes bittet um zahlreiche Teilnahme.

Willichs Bürgermeister Josef Heyes (CDU) ist begeisterter Radfahrer und ruft die Bürger, kurz bevor er seinen Posten an Nachfolger Christian Pakusch (CDU) übergibt, zur Teilnahme an einer Umfrage auf: Macht Radfahren in Willich Spaß oder bedeutet es Stress?