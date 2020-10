Chor will am 29. November singen : Willicher Tonköpfe planen Jahresabschlusskonzert

Tonköpfe Willich Foto: www.yamel.de

Willich Der Willicher Chor Tonköpfe wird trotz der Corona-Pandemie sein Jahresabschluss-Konzert geben – wenn auch anders als in den Jahren zuvor. Das Konzert findet statt am Sonntag, 29. November, ab 16 Uhr in der Jakob-Frantzen-Halle im Freizeitzentrum in Willich. Einlass ist um 15.15 Uhr.

In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie auch bei den Chören nichts mehr, wie es war. Erst war gemeinsames Singen verboten, ab Juni waren Proben mit großen Abständen und Hygienekonzept wieder möglich. „Der Willicher A-Cappella-Chor Tonköpfe dachte aber nie ans Aufhören“, sagt Chorleiterin Andrea Kautny, die zunächst einige neue Lieder in Videokonferenzen mit den einzelnen Stimmen einstudierte. Den Sommer über trafen sich die Sängerinnen und Sänger auf einem Schulhof, derzeit nutzen sie eine große Lagerhalle zum gemeinsamen Singen.

„Die vorgeschriebenen großen Abstände haben uns gesanglich und persönlich reifen lassen“, so die Chorleiterin. Nach dem erfolgreichen Probenwochenende in der Landesmusikakademie Heek, bei dem in kleinen Gruppen gesungen wurde, stand der Entschluss fest, trotz aller Widrigkeiten ein Konzert geben zu wollen. „Zu gerne möchten wir unserem Publikum und uns einen Lichtblick in dieser schwierigen Zeit gönnen“, fasst Andrea Kautny die Stimmung zusammen. „Dazu haben wir eine passende Location gesucht und ein dafür maßgeschneidertes, als ,sehr gut’ genehmigtes Hygienekonzept entwickelt.“

Vieles wird allerdings anders sein als in vergangenen Jahren. So soll bereits ab 15.30 Uhr die Harfenistin Uta Deilmann das Publikum mit wunderschönen Klängen verwöhnen. Die Tonköpfe müssen wegen der einzuhaltenden Abstände zwar auf ihre großen Choreografien verzichten, können sich aber dafür voll und ganz dem Gesang hingeben. Geboten werde ein stimmungsvolles, abwechslungsreiches Programm mit A-Cappella-Arrangements vor allem aus dem Pop-Bereich. Das Konzert endet gegen 17 Uhr.

Karten zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 6 Euro für Schüler, Arbeitslose und Behinderte) gibt es nur im Vorverkauf und nur über den Chor. Kartenbestellungen sind möglich per E-Mail an konzertkarten@tonkoepfe.com und telefonisch unter 02154 4719893. Informationen zum Chor und zum Hygienekonzept unter www.tonkoepfe.com. Sollte die Entwicklung des Infektionsgeschehens eine Absage des Konzertes erfordern, wird das Eintrittsgeld zurückerstattet.

