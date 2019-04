Ein reiches Leben : Ernst Fey zum 95. – auch Böll ist er begegnet

Wesel Der Mitbegründer der Lebenshilfe und des Christlich-Jüdischen Freundeskreises Wesel wird heute 95 Jahre alt. In seinem reichen Leben hat er viel erlitten, mitgestaltet und Größen kennengelernt – darunter Heinrich Böll und Ludwig Erhard.

Auch der jetzige Jubilar machte in der NS-Zeit Erfahrungen mit Entwicklungen, denen er später sein starkes Engagement für Toleranz und Verständigung entgegensetzte. Während der Schulzeit war samstags Staatsjugendtag. Da Ernst kein Mitglied der Hitlerjugend war, durfte er ebenso wie Juden nicht teilnehmen. „Fey und Juden raus“, hieß es da. Trotzdem durfte Ernst an den Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik teilnehmen. Aktiv war er zudem als Torwart beim MSV Duisburg und paddelnd bei den Deutsche Kanumeisterschaften. 1942 machte er trotz eines gewissen Außenseiterstatus’ ein gutes Abitur und kam als Pilot zur Luftwaffe. In Dresden wurde er, wegen Spritmangels unter den Bodentruppen, während der verheerenden Luftangriffe 1945 schwer verwundet. Auf dem Weg in die Kriegsgefangenschaft ging es in Wesel über die Pontonbrücke der Alliierten nach Frankreich, wo er im Lager Freundschaft mit Heinrich Böll (1917-1985) schloss. Nach dem Krieg unternahm er Lesereisen mit dem späteren Literatur-Nobelpreisträger. Dokumentiert ist Manches davon in dem Band „Die Hoffnung ist wie ein wildes Tier“, der den Briefwechsel Bölls mit Ernst-Adolf Kunz 1945-1953 wiedergibt.