Fußball-Landesliga : Sonsbecks Punkte-Vorsprung schmilzt weiter

Luca Terfloth (links) und Nathnael Scheffler, hier mit PSV-Spieler Orkay Güclü, konnten erneut nicht mit dem SV Sonsbeck gewinnen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Der Tabellenführer kam im Heimspiel gegen den PSV Wesel nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei lagen die Rot-Weißen schon nach drei Minuten vorne. Jamie van de Loo traf zum 1:0. Der SVS hatte große Probleme mit der Spielweise der Gäste.

Leichte Hoffnung kommt in der Fußball-Landesliga wieder im Kampf um den Aufstieg auf. Der (noch) unangefochtene Spitzenreiter SV Sonsbeck strauchelte auch im zweiten Spiel nach der Winterpause und ließ wieder Punkte liegen. Die Rot-Weißen kamen vor 320 Zuschauern gegen den PSV Wesel nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. BW Dingden setzte sich im direkten Verfolgerduell mit 3:0 gegen Fichte Lintfort durch. Damit schmolz Sonsbecks Vorsprung auf nur noch sieben Zähler.

Obwohl alles nach Plan lief und der Tabellenführer bereits nach drei Minuten durch Jamie van de Loo in Führung ging, kam Sonsbeck vor allem im ersten Abschnitt überhaupt nicht in die Partie. Gäste-Trainer Björn Assfelder hatte seine Mannschaft gut eingestellt. Wesel presste sehr hoch und störte früh im Aufbau. Der PSV wirkte entschlossener und bissiger in den Zweikämpfen. Folgerichtig fiel der Ausgleich in der 34. Minute. Dabei leistete Sonsbecks Sebastian Leurs noch Unterstützung. Ein schlecht ausgeführter Freistoß am eigenen Strafraum leitete das 1:1 durch Nico Giese ein. Wesels Nummer 10 traf per Nachschuss. Zuvor hatte Yannik Oenning den Ball an den linken Torpfosten „gehämmert“.

Info Beide Treffer fallen vor der Pause Es spielten Hüpen; Meier, Elspaß, Schoofs, Leurs, Terfloth, Scheffler (81. Pütz), Bolz (57. Maas), Keisers, van de Loo, Fuchs (78. Evertz). Tore 1:0 van de Loo (3.), 1:1 Giese (34.).

Im Gegenzug gab‘s fast die erneute Führung für den Gastgeber, jedoch verfehlte Nathnael Scheffler per Volleyschuss knapp das Tor. Luis Blaswich aus 40 Metern (38.) und Til Faßbender per Volleyschuss (40.) kamen noch zweimal gefährlich vor das Sonsbecker Gehäuse. PSV-Abwehrchef Lennart Laader, der ansonsten in der Innenverteidiger aufläuft, zeigte als linker Abwehrspieler gegen Klaus Keisers eine überragende Leistung. Sonsbecks Top-Torjäger konnte sich kaum in Szene setzen. Entsprechend bedient war SVS-Cheftrainer Heinrich Losing nach dem ersten Durchgang: „In der ersten Halbzeit war ich schon sauer. Trotz der Führung sah es so aus, als wenn Wesel oben mit 40 Punkten steht und wir mit 24 unten. Wir haben keine Emotionen gezeigt und uns komplett abkochen lassen. Aber man hat auch gesehen, dass Wesel eine gute Truppe hat.“ Er sah nach dem Seitenwechsel aber eine Reaktion seiner Mannschaft.

In der 49. Minute hatte Tobias Bolz das 2:1 auf dem Fuß. Nach dem besten Angriff des Spiels über die Stationen Max Fuchs, van de Loo und Luca Terfloth konnte sich Bolz als Letzter in der Kette die Ecke aussuchen. Aber er setzte den Ball knapp über die Latte. Geburtstagskind Assfelder bedankte sich und freute sich auch über den Punkt: „Klar war das ein dickes Ding und hätte die Entscheidung sein können, aber dennoch ist das Unentschieden verdient. Ich fand uns aktiver. Wir haben mehr investiert, Sonsbeck vor große Probleme gestellt und gezeigt, dass wir nicht dahin gehören, wo wir stehen.“

Auch in der zweiten Halbzeit präsentierten die Teams keinen schönen Fußball. Das Spiel lebte von Kampf und Spannung. Der Tabellenführer hatte kaum Zeit, zum Atmen. Die SVS-Offensive wurde nach jedem Ballkontakt unter Druck gesetzt, die Spieler teilweise gedoppelt. Die Weseler Bank war nicht zu überhören und feierte jeden Ballgewinn wie die Meisterschaft. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Erst traf PSV-Akteur Johannes Bruns (67.) das Außennetz. Nur wenige Minuten später scheiterte Fuchs an Keeper Sebastian Kaiser (73.). Am Ende blieb es bei der intensiven Punkteteilung.