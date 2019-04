Bauhof verteilt Saatgut : Damit Hamminkeln aufblüht

Hamminkeln Der Hamminkelner Bauhof mischt Saatgut für Blühstreifen, damit Bürger es einfacher beim Insektenschutz haben. In den Ortsteilen gibt es jeweils Ausgabestellen. Ziel ist es, der Natur Raum in der Nische zu geben.

Wenn es um die blühende Natur geht und die Bürger sich darum kümmern, sollte man so viel Einsatz auch kundtun. Deshalb stehen flotte Sprüche auf den farbigen Tafeln – so was wie „Energietankstelle für Krabbelkäfer und Überflieger“ oder „Umweltschutz ist kein Fliegenschiss“. Sie können dort in den Boden gesteckt werden – natürlich mit Holzstab -, wo Anwohner Saatgut für Blühstreifen oder weniger farbenpralle Wiesenstücke, die aber viel Nahrung für Insekten bieten, ausgestreut haben.