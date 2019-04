Gefahr in Ginderich : Ein Dorf kämpft für eine Ampel

Wesel Ginderich hofft auf eine Lichtsignalanlage für die stark befahrene L460. 910 Unterschriften wurden übergeben. Doch die Landesbehörde zögert.

Eine gewisse Absurdität ist nicht zu leugnen: Während in der Wesleler Innenstadt demnächst Eselampeln als Zusatzampeln stehen, also doppelt so viele Lichtsignalanlagen wie eigentlich erwünscht, wird den Bürgern von Ginderich nicht einmal eine Ampel erlaubt. Dabei sei diese Ampel im Bereich der Kreuzung von Büdericher Straße und L460 dringend nötig, betonten bei einem Ortstermin am Dienstagabend mit Dezernent Klaus Schütz und der Landtagsabgeordneten Charlotte Quik (CDU) die Gindericher Bürger. 910 Unterschriften für eine Ampel konnte Bäckermeister Thomas Dams dort an den Stadtvertreter und die Landespolitikerin übergeben.