Saisonstart am Donnerstag : Franzosen im Fährhaus mit neuem Konzept

Thomas Troisvallets, Alban Molines, Andrea Overbeck, Bastien Chopelin und Emmanuel Louvet (v.l.) machen die Auberge startklar. Foto: Fritz Schubert

Bislich Am Deich in Bislich startet L’Auberge St. Honoré am Donnerstag in ihre erste volle Saison. Beschleunigt werden sollen die Bedienabläufe für die Terrasse. Neuer Restaurantleiter ist der erfahrene Fachmann Bastien Chopelin.

Was ist los mit dem Fährhaus? Diese Frage war öfter zu hören, nachdem das traditionsreiche Ausflugslokal nahe dem Bislicher Fährkopf Mitte Oktober unter französischer Leitung als L’Auberge St. Honoré neu an den Start gegangen war und ab Silvester ruhte. Nun gibt es Antworten. Die Winterpause ist vorbei. Die Auberge geht am Donnerstag in ihre erste volle Saison. Die Geschäftsführer Emmanuel und Pasacal Louvet sowie Thomas Troisvallets, die bereits in Düsseldorf drei Gastronomie-Objekte betreiben, haben am Konzept gefeilt, um den Ansprüchen der Hauptklientel besser gerecht zu werden. Das sind eindeutig Radler, Wanderer und Spaziergänger, die vor oder nach dem Übersetzen mit der „Keer tröch“ in traumhafter Lage am Rhein etwas zu sich nehmen möchten. Schnell, einfach und unkompliziert.

„Die Zeit im vergangenen Jahr war zu kurz, um uns als Restaurant zu etablieren“, sagt Emmanuel Louvet (39). Aber man habe wichtige Erfahrungen gemacht, sich für die Winterpause entschieden und Veränderungen vorgenommen. Die zeigen sich auf den Speisekarten mit ihren typisch franzosischen Gerichten nur marginal und auch im abendlichen Restaurant-Programm kaum. Um aber besonders in Stoßzeiten mit schnell wechselnden Gästemengen nicht in Not zu kommen, wird auf ein neues Bestell- und Servicekonzept umgestellt: Der Gast bestellt an der Kasse, nimmt sein Getränk idelaerweise gleich mit und kann sich kurz darauf auch sein Gericht holen. „Ähnlich wie in bayerischen Biergärten oder einer Buvette in Frankreich“, beschreibt Louvet. Die Bedingungen wären perfekt, denn die Wege seien kurz.

Info L’Auberge St. Honoré in Kürze Bistro Mi bis Fr von 12 bis 17.30; Sa und So von 9 bis 17.30 (Fühstücksbüffet von 9 bis 12 Uhr) Restaurant Do bis Sa von 18 bis 23 Uhr Ruhetage Mo und Di Kontakt Tel. 02859 9010276; bislich@les-halles-st-honore.de

„Wir wollen Wartezeiten vermeiden. Die Gäste sollen zufrieden sein“, erklärt Emmanuel Louvet. Das neue Konzept betrifft das Tagesgeschäft auf der 200 Sitzplätze aufweisenden Terrasse. Abends gibt es mit anderer Menükarte den üblichen Service eines Restaurants am Tisch des Gastes. Neben Bistro am Tag, Restaurant am Abend sowie Frühstücksbüffets am Wochenende (siehe Infobox) wird die Auberge Catering und Partyservice anbieten, außerdem von Gesellschaften für Events wie Hochzeiten buchbar sein.