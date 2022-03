Fußball-Landesliga : Sonsbeck möchte keine Geschenke verteilen

Max Werner (rechts) kehrt am Sonntag in den Kader des SV Sonsbeck zurück. Foto: Armin Fischer (arfi)

SONSBECK Die Rot-Weißen erwarten den PSV Wesel, dessen Trainer Björn Assfelder am Sonntag 39 Jahre alt wird. Personell sieht‘s beim Spitzenreiter weiterhin nicht optimal aus. Lediglich Max Werner kehrt in den Kader zurück.

In der Fußball-Landesliga kommt es am Sonntag um 15 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark zwischen dem SV Sonsbeck und dem PSV Wesel zu einem brisanten Duell. Beide Mannschaften wurden vor der Saison als Aufstiegsanwärter gehandelt. Die Rot-Weißen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und grüßen mit neun Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. In Wesel lief es nicht wie geplant, die Mannschaft hat sich frühzeitig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Der PSV steht mit 24 Zählern auf dem siebten Platz.

Auch am vergangenen Wochenende lief‘s nicht rund für die Elf von PSV-Trainer Björn Assfelder. „Das Spiel gegen Rhede war enttäuschend. Wir haben keinen guten beziehungsweise keinen Fußball gespielt. In Überzahl haben wir sogar einen Elfmeter verschossen und dann kurz vor dem Ende noch das 2:2 reinbekommen. In Sonsbeck müssen wir eine deutliche Leistungssteigerung bringen, um was Zählbares mitzunehmen“, meinte der Coach der Gäste, der am Sonntag seinen 39. Geburtstag feiert. „Mal sehen, ob Sonsbeck morgen ein guter Gastgeber ist“, fügte er noch hinzu.