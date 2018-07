Wesel: Apotheker warnen vor Rissen in der Kühlkette

Wesel Nicht nur sensible Lebensmittel wie Fisch und Fleisch können bei großer Hitze schnell verderben. Das gleiche gilt auch für Medikamente. 25 Grad Celsius sind das Äußerste, was Arzneimittel vertragen können.

Bei besonderen Produkten wie Insulin ist gar eine schmale Spanne zwischen zwei und acht Grad zwingend einzuhalten. Darauf macht Michael Jilek, Sprecher der Apotheker in Wesel, jetzt anlässlich der anhaltenden Hitze aufmerksam. Er selbst schaffe es derzeit so gerade eben, mit drei Klimaanlagen die Kühlkette zu halten. Viele Kunden, so sagt er, wüssten mittlerweile um die Problematik und kämen mit Kühltaschen zum Abholen ihrer Sachen in die Büdericher Apotheke Jileks. Unter welchen Bedingungen aber kommen Online-Bestellungen mit Paketdiensten bei den Patienten an? Jilek zweifelt an deren Qualität und empfiehlt die am Ort existierende Apotheke, wo jede Lieferung per Scanner überprüft werde.