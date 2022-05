Informationen und Schutzmaßnahmen : Apotheker im Kreis Viersen warnen vor Zecken

Kreis Viersen Gerade für Kinder ist die Gefahr groß, von einer Zecke gestochen zu werden, weil sie sich häufig im Freien aufhalten. Die Apotheker im Kreis Viersen informieren über Schutzmaßnahmen.

Zecken breiten sich immer weiter in Deutschland aus. Sie können gefährliche Krankheiten wie FSME und Borreliose übertragen. Das Robert-Koch-Institut hat für 2022 sechs weitere Regionen zu FSME-Risikogebieten erklärt, dazu zählt mit Solingen erstmals auch eine Region in Nordrhein-Westfalen. Die Apotheker im Kreis Viersen informieren deshalb nun über wirksame Schutzmaßnahmen:

Was schützt noch vor Zecken? „Wer nicht von den gefährlichen Quälgeistern gestochen werden will, kann sich auch mit sogenannten Repellentien schützen. Das kommt vom lateinischen Wort ,repellere‘ und bedeutet ,abwehren‘. Es gibt synthetische und biologische Mittel, die neben Zecken auch Mücken, Bremsen und Fliegen vertreiben können“, erläutert Apotheker Kresken. Die Repellentien seien Cremes oder Lotionen, die regelmäßig auf die Hautstellen aufgetragen werden sollten, die nicht durch Kleidung geschützt sind. Wichtig sei auch, regelmäßig nachzucremen, denn manche Mittel wirkten nur wenige Stunden. Dass sich Zecken von den Bäumen fallen lassen, sei ein Gerücht. Die Apotheker im Kreis Viersen weisen darauf hin, dass die Zecken im Unterholz der Wälder, in Büschen und Wiesen warten – beim Vorbeigehen würden sie von Ästen, Blättern oder Grashalmen abgestreift. Daher können lange Kleidung und festes Schuhwerk als vorbeugender Schutz vor Zeckenbissen sinnvoll sein. Die Hosenbeine sollten in die Socken gesteckt werden. Wichtig sei, den ganzen Körper jeden Abend auf die oft winzigen Blutsauger abzusuchen.