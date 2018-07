Buschhausen: Schützen reiten durch Waschanlage

Schermbeck Die Buschhausener Fähnchenschützengilde nahm die Lieblings-Schwesterngilde mächtig aufs Korn.

Dennis Nappenfeld ist neuer König der „Fähnchenschützengilde Buschhausen“. Andrea Böhm steht dem neuen König als Mitregentin ein Jahr lang zur Seite.Der weitaus größte Teil der eintägigen Feier gehört aber alljährlich den scheidenden Majestäten. So war es auch am Samstag, als das „alte“ Königspaar Andreas Pieniak und Jennifer Rademacher mit seinem Throngeschlumpse Mario Wiesker/Sandra Döing-Ruthert und Jörg Ruthert/Tanja Wiesker die wohl drolligste Brauchtumsfeier des gesamten Gemeindegebietes über sich ergehen ließen. Verstehen kann man das gesamte Tun der Gilde sowieso nur, wenn man weiß, dass sich seit den Tagen, als die Gilde aus Protest über einen unverzeihlichen Brauchtumsbruch der Altschermbecker Gilde gegründet wurde: Man wollte nicht zulassen, dass die kleinen Ansteckfähnchen abgeschafft wurden. Seither wird mit Argusaugen während des Kilianfestes, das die Fähnchenschützen als ihre eigene Vorfeier definieren, auf Fehler und Schwächen der „Lieblings-Schwesterngilde“ geachtet und beim eigenen Fest faustdick karikiert.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Fähnchenschützen am Samstag beim noch amtierenden König Andreas Pieniak in der Straße „Am Alten Friedhof“ an, wo sich die Schützen in die Liste eintragen konnten. Wer fünf Euro zahlte, erhielt im Gegenzug drei Biermarken kostenlos.