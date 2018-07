Wesel: Kampf gegen Keime fängt bei Händen an.

Wesel : Kliniken rüsten sich gegen Keimgefahr

Angelika Schulz, Marien-Hospital Wesel, Fachkrankenschwester für Krankenhaushygiene und Leiterin der Hygieneabteilung der Holding Pro homine Foto: MHW

Wesel Hygiene ist in Kliniken und Seniorenheimen das A und O. Genügend Desinfektionsstationen für Personal, Patienten und Besucher sind wichtig. Der Eindruck, dass dies unterschiedlich gehandhabt wird, täuscht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fritz Schubert

Wenn eine Operation schief geht, womöglich die neue Hüfte wieder entfernt und ersetzt werden muss, kann es an einer tückischen Kleinigkeit liegen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Weltweit kämpfen die Kliniken gegen Keime. Vor gut 20 Jahren sah das noch anders aus. Da wurden Forderungen nach mehr Hygiene noch als lästig empfunden. Das hat sich komplett geändert. Auch in der Bevölkerung ist die Sensibilität inzwischen sehr hoch. Und manchmal haben Patienten und Besucher den Eindruck, dass beispielsweise der Einsatz von Desinfektionsstationen für Hände je nach Einrichtung oder Träger unterschiedlich gehandhabt wird. Dies schilderte ein Leser am Beispiel eines Seniorenheims. Tatsache ist, dass alle acht Kliniken im Kreis Wesel die gesetzlichen Kriterien, die jährlich überprüft werden, erfüllen. Dies bestätigt Angelika Schulz (Marien-Hospital Wesel), Fachkrankenschwester für Krankenhaushygiene und Leiterin der Hygienabteilung in der Holding Pro homine. Nicht anders äußert sich ihre Kollegin Heike Siebers vom Evangelischen Krankenhaus Wesel.

In beiden Weseler Gesundheits- und Pflegeunternehmen sind die Zugänge mit Desinfektionsstationen für Hände ausgestattet. Die gilt für die Eingänge zum Haus wie auch zu den Fluren der Kliniken und soll mithelfen, Keime weder hinein, noch hinauszutragen. Die Patientenzimmer sind gleichfalls ausgerüstet. Auf den Stationsfluren indes gibt es keine Spender. Aus Sicherheitsgründen. Vor zwei Jahren übergoss sich eine Patientin in Bochum mit Desinfektionsmittel und steckte sich an. Sie und eine weitere Person starben, sieben Menschen wurden bei der Katastrophe im Uniklinikum Bergmannsheil schwer verletzt.



Dinslaken : Für Krankenhaushygiene sensibilisieren

zurück

weiter

Laut Angelika Schulz ist es eine Brandschutz-Auflage der Feuerwehr, auf den Stationsfluren keine Spender zu installieren. Auch besteht die Gefahr, so Heike Siebers, dass Kinder oder Demenzkranke unsachgemäß mit dem 80 Prozent Alkohol enthaltenden Mittel umgehen, es trinken oder sich in die Augen reiben.