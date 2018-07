Michelle und Molly im Mittelpunkt

Wesel : Mitreißendes Konzert im Scala mit Altstars

Die Kulisse im Scala ist wie gemacht für Konzerte dieser Art. Die Musiker blieben meist auf dem Teppich.

Wesel Einmalig: Sängerin Michelle SGP aus Singapur, Altmeister-Saxophonist Molly Duncan und Gitarrist Klaus Zimmermann waren in Hochform. Am Ende herrschte Hochstimmung im Scala.

Es war ein am Ende umjubeltes Konzert, dass einmalig war und einzigartig in Wesel bleiben wird. In dieser Besetzung war die Band ohne Namen, aber mit großartigen Musikern, noch nie aufgetreten, und sie hatte in dieser Formation außer in einer gemeinsamen Probe ein paar Stunden vor dem Auftritt im Scala auch noch nie zusammengespielt. Noch nie rockte wahrscheinlich in Wesel eine stimmgewaltige junge Frau aus Singapur, auch noch mit allen Live-Wassern gewaschene Entertainerin, Songwriterin und Pianistin, namens Michelle SGP die rund 100-köpfige Zuhörerschaft, dass es eine Lust war. Am Ende gab es Ovationen und richtig gute Stimmung inklusive Mittänzern aus dem Publikum. Daran hatte ein Altmeister großen Anteil, der den Schlusspunkt – vor der Zugabe – mit seinen berühmten Saxophonklängen aus dem Welthit „Pick up the pieces“ der Average White Band zelebrierte: Molly Duncan.

Dazu spielte der Weseler Gitarrist Klaus Zimmermann in sich zur Bestform steigender Art und Weise. Gerahmt von einer Band, die zeitweise Abstimmungsbedarf hatte, aber den kompakten Sound fand. Ein Konzert, das die besondere Note hatte. Hinter der Auftrittsgeschichte steht eine andere Geschichte. Klaus Zimmermann, der in Wesel immer wieder auftritt, lebt die meiste Zeit des Jahres in Thailand. In Phuket besuchte er ein international besetztes Jazzfestival – und hörte Michelle. „Ich war begeistert, habe sie angesprochen, ihr meine Karte gegeben und gefragt, ob sie Interesse an einem gemeinsamen Auftritt habe“, erzählt er. Ein Jahr später kam eine Rückmeldung. Michelle werde auf Tour gehen, und so kam Wesel auf den Auftrittsplan, auf dem sonst Städte wie Mailand und Paris verzeichnet sind.



Beim einzigen Konzert mit ihr in der Region zeigte die Vielseitige ungemeine Bühnenpräsenz mit einer Mischung aus Showtalent und -erfahrung und einer kraftvollen, warmen, treibenden Stimme. „Originals“ von ihren CDs und aus ihrer Feder bestimmten den ersten Teil des Konzerts, von tropisch heißen Rhythmen an diesem hitzigen Sommerabend bis zu vielfältigen Kompositionen mit Versatzstücken aus Soul, Blues, Funk, Reggae und Pop. Eine grenzenlose und Genre überschreitende Musik, der Michelle mit sehr persönlichen Interpretationen, Stimme und Temperament ihren Stempel aufdrückte.Im zweiten Konzertteil arrangierten Band, Sängerin und Saxophonist vorwiegend bekannte Songs neu. Keine Experimente mehr, sondern handfeste Interpretationen von Klassikern von „Ain’t no sunshine“ bis „We will rock you“. Das hatte den doppelten Vorteil, das Publikum mitzunehmen als auch die international erfahrene Band mit Sascha Kühn (Keyboards), Emanuel Stanley (Bass), Schlagzeuger Matthias Knorr ihre volle Stärke und Routine ausspielen zu lassen. Und eben Gitarrist Klaus Zimmermann Akzent setzen zu lassen. Der Weseler kann ein richtig Guter sein wie bei seiner instrumentalen, sehr verrockten und virtuosen Michael-Jackson-Version. Das zu hören machte enorm Spaß, hier brandete Riesenbeifall auf. Den hatten das gesamte Konzert und alle Akteure verdient.

(thh)