Schermbecker Tagesstätte erhält 500 Euro : Kita Hand in Hand freut sich über Preis

Erzieherin Nicole Wischerhoff (r.) und Hand in Hand-Leiterin Kirstin Oberst freuten sich über den ersten Preis, der ihnen von Landrat Ansgar Müller im Weseler Kreishaus überreicht wurde. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Landrat Ansgar Müller zeigte sich beeindruckt vom Blühwiesen-Projekt der Schermbecker Tagesstätte.

Zu den sechs Gruppen des Kreises Wesel, die kürzlich im Weseler Kreishaus von Landrat Ansgar Müller für ihren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet wurden, gehörte auch die Evangelische Kindertageseinrichtung Hand in Hand an der Erler Straße in Schermbeck.

Im Juli dieses Jahres beschloss der Kreistag eine Klimaoffensive. „Der Kreis Wesel“, so Müller, „will mit der Klimaoffensive die Eindämmung des von Menschen verursachten Klimawandels mit Priorität angehen und einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.“

Die Auswahl der Preisträger erfolgte auf zweifache Weise. Ein Online-Voting, an dem sich rund 1800 Personen beteiligten, trug mit 30 Prozent zur Auswahl bei. 70 Prozent der Bewertung ergab sich aus dem Votum der Jury, an der sich ein Dutzend Personen aus der Politik, der Hochschule Rhein-Waal, der Verbraucherzentrale und des Nabu beteiligten. Preisgelder wurden in zwei Gruppen vergeben. Jede Gruppe erhielt 1000 Euro, die so verteilt wurden, dass der Erstplatzierte 500 Euro erhielt, der Zweitplatzierte 300 Euro und der Drittplatzierte 200 Euro.

In der Gruppe der unter 18-Jährigen belegte die Kita Hand in Hand den ersten Platz mit dem Projekt „Anlegung einer Blühwiese und Bau eines Insektenhotels“. Den Preis nahmen Leiterin Kirstin Oberst, Erzieherin Nicole Wischerhoff und der in der Kirchengemeinde St. Georg tätige Presbyter Horst Friedrich entgegen, der sich mit den beiden Kindertagesstätten und mit Umweltfragen der Kirchengemeinde befasst.

Die Kindertagesstätte setzt sich schon lange für den Klimaschutz ein. Es wird Wert darauf gelegt, den Kindern Umweltthemen spielerisch näherzubringen. Inzwischen wurde sie schon zweimal als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. In der Kita hängen die Leitlinien der Georgsgemeinde zum Qualitätsmanagement „Grüner Hahn“ aus, denen die Kita auch folgt.

In der Tagesstätte Hand in Hand wurden die so genannten Naturdetektive ins Leben gerufen. „Dabei forschen und beobachten die Kinder in der freien Natur“, schilderte Kirstin Oberst die Arbeit der Erzieherinnen mit den Naturdetektiven. Durch das Anlegen einer Wildblumenwiese auf dem Kita-Gelände soll im Frühjahr für die Kinder die Möglichkeit geschaffen werden, die verschiedenen Entwicklungsstadien von Pflanzen, Käfern, Bienen, Schmetterlingen und anderen Kleintieren zu beobachten. Außerdem soll ein Insekten-Hotel aufgestellt werden, das von den Kindern und den Erzieherinnen zusammengebaut wird. Die Blühwiese soll an einem Umwelttag mit Eltern und Erzieherinnen angelegt werden. Dazu werden Umweltpädagogen eingeladen, um den Kindern die Bedeutung der Insektenwelt zu erklären, vor allem die Bedeutung der Wildbienen.

Am Dienstag wurden im Weseler Kreishaus mehrere Gruppen vom Landrat Dr. Ansgar Müller (l.) mit dem Kreis Weseler Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Foto: Helmut Scheffler