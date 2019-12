Neuer Antrag : CDU will mehr Sauberkeit und schönere Beete

Wesel Der städtische Betrieb ASG unter neuer Führung von Franz Michelbrink solle die Kampagne „Wesel am R(h)einsten“ neu angehen.

In einem neuen Doppelantrag fordert die Weseler CDU die Erhöhung der Sauberkeit und schönere Grünanlagen in Wesel. CDU-Fraktionschef Jürgen Linz erinnert an die Kampagne „Wesel am R(h)einsten“, die vor Jahren für eine hohe Bürgermotivation gesorgt habe. Der städtische Betrieb ASG unter neuer Führung von Franz Michelbrink solle dieses Thema wieder angehen. Michelbrink sei schon früher bei der Kampagne Triebfeder gewesen. Außerdem solle die Verwaltung ein Konzept erarbeiten, wie auf die Trockenheit in den vergangenen Jahren im Sommer reagiert werden kann. Fraktionschef Linz wünscht sich eine verstärkte Partnerschaft von Bürgern für die Pflege und Bewässerung von Grünanlagen und Pflanzbeeten in der Nähe ihrer Grundstücke. Auch benötige der ASG womöglich mehr Personal.