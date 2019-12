Kommentar zur Woche : Matheaufgaben für den Homo Politicus

Meinung Kreis Wesel Die CDU jedenfalls kann sich über das Urteil nicht freuen. Die Chancen von CDU-Landratskandidat Ingo Brohl wären wohl ohne Stichwahl gestärkt gewesen.

Auch wenn die politischen Akteure beteuern, dass jetzt die Weihnachtszeit komme und man froh sei, das politische Geschäft hinter sich zu lassen. So mancher Homo Politicus wird zwischen „O Du Fröhliche“ und „Jauchzet frohlocket“ schon unter dem Tannenbäumchen an den September 2020 denken. Die Kommunalwahl steht am 13. September 2020 an. Das neue Urteil des NRW-Verfassungsgerichtshofs sorgt für neue Betriebsamkeit. Mancher Politiker sollte sich vielleicht einen Taschenrechner wünschen. Er könnte noch nützlich werden.

Auch in den Rathäusern wird man das Urteil mit Interesse vernommen haben. Was passiert dort? In Wesel werden die Grünen wohl einen Kandidaten aufstellen. Entweder wird, so ist zu hören, Fraktionschef Ulrich Gorris oder Parteichef Paul-Georg Fritz kandidieren. SPD-Amtsinhaberin Ulrike Westkamp wird das Stimmen kosten. Wenn nun aber die Stichwahl doch bleibt, dann wird Westkamp vielleicht im zweiten Anlauf bestätigt – mit Grünen-Stimmen. Die CDU Wesel hat nach Lage der Dinge einen Kandidaten gefunden; auch dessen Chancen sind durch das neue Urteil nicht gestiegen. Das gilt wohl ebenso in Hamminkeln. Nur in Schermbeck sitzt Mike Rexforth wohl sicher im Sattel. 57,2 Prozent holte er 2014, die SPD in Schermbeck ist übrigens nicht stärker geworden.