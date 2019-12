Sozialverband in Gahlen : VdK ehrt langjährige Mitglieder

Sozialverband in Gahlen

Unter anderem das Kreisverbands-Vorstandsmitglieds Erika Heckmanns (stehend, 5.v.l.) ehrte in Gahlen sieben VdK-Jubilare. Foto: Scheffler

Schermbeck Die Jahresabschlussfeier des Gahlener Sozialverbandes war gut besucht. Die Monatsbeiträge werden im neuen Jahr leicht steigen.

Seine diesjährige Jahresabschlussfeier verband der VdK-Ortsverband Gahlen im Gemeindehaus an der Kirchstraße unter anderem mit Ehrungen.

Mehr als 70 der 152 Mitglieder des Ortsverbandes beteiligten sich an der Feier. Kirchenmusikerin Annelie Twachtmann begleitete die weihnachtlichen Gesänge am Klavier. Der Vorsitzende Gerhard Becks, Elsbeth Klein, die Leiterin der Gahlener Laienspielschar, und Erika Heckmann, die stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes am Niederrhein, steuerten kleine Geschichten und Gedichte zur Weihnachtszeit bei.