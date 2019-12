In Hamminkeln : Neu: Selbstlernzentrum in Bücherei

Hamminkeln Die ersten Oberstufenschüler der Hamminkelner Gesamtschule werden mit Tablets ausgestattet. Die jungen Leute freuen sich darüber.

(thh) Die Stadtbücherei ist mitten im Schulzentrum an der Diersfordter Straße beheimatet. Was liegt näher, als den nächsten, den digitalen Schritt in der Zusammenarbeit mit der Gesamtschule zu gehen, in der es den ersten Oberstufenjahrgang gibt? So sah es auch der Rat, die Politik gab 75.000 Euro frei, um diese in die Ausstattung mit Selbstlernzentrum, Netzwerktechnik und Tablets für jeden der 41 Oberstufenschüler zu stecken. Jetzt wurde vorgestellt, was auch die Schule insgesamt interessanter machen soll. Für alle Büchereinutzer ist wichtig, dass die Bibliothek ab 7. Januar auch die Onleihe anbietet. Das heißt, per Mausklick ins digitale Bücherregal zu greifen und E-Bücher oder Hörbücher zu laden.