Wesel : Schäden im Bahnhof werden behoben

Im Bahnhof sind Handwerker damit beschäftigt, Feuchtigkeitsschäden zu beseitigen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Die Tür-Reparatur wird dauern. Schneller soll es im Fußgängertunnel vorangehen.

Zwar sind in die Modernisierung des Weseler Bahnhofs in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro geflossen. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt dauerhaft alles in Ordnung ist. Denn mal wieder funktioniert eine der automatischen Eingangstüren nicht. Folge mutwilliger Zerstörung von bislang unbekannten Tätern. Ein Ärgernis seit Jahren – obwohl es Überwachungskameras gibt. Bis der Schaden behoben sein wird, dürften noch knapp drei Wochen vergehen. Davon jedenfalls geht die Bahn aus, wie sie auf Anfrage mitteilt.

Die demolierte Eingangstür soll im Januar repariert werden. Foto: Klaus Nikolei

Aktuell sind Mitarbeiter eine Baufirma damit beschäftigt, Feuchtigkeitsschäden am Übergang vom Empfangsgebäude in die Unterführung zu beseitigen. Ein Sprecher der Bahn erklärt, dass an besagter Stelle Wasser durch das Mauerwerk dringe, die Reparaturarbeiten voraussichtlich Ende der Woche abgeschlossen sein werden.

Karten für den Fernverkehr können wegen Problemen mit dem Internet im Service Store derzeit nicht gekauft werden. Möglich ist das hingegen an den neuen grünen Abellio-Fahrkartenautomaten. Foto: Klaus Nikolei

Ein Problem gibt es noch am Treppenabgang von Bahnsteig 1 in die Personenunterführung. „Die Kollegen arbeiten derzeit unter Hochdruck daran, die Ursache zu ermitteln. Sobald diese gefunden wurde, kann mit der Reparatur begonnen werden“, heißt es bei der Bahn.

Und dann gibt noch ein technisches Problem im DB Service Store. Eigentlich ist es so, dass man seit Sonntag dort nicht nur Karten für den Regionalverkehr bekommt, sondern auch für den Fernverkehr. Doch wer beim Service Store-Personal beispielsweise eine Fahrt mit dem ICE buchen möchte, wird vertröstet. Es gebe Probleme mit dem Internet, heißt es. Diese dürften aber im Laufe des heutigen Freitags behoben werden, teilte ein Sprecher der Firma Transdev, die die Tickets im Service Store verkauft, auf Anfrage mit.