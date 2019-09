Verwaltung in Moers : Arbeit für den Klimaschutzmanager

Moers Die Stelle von Giovanni Rumolo wird aktuell zu 80 Prozent über Fördermittel finanziert. Weil die Förderung 2020 ausläuft, will die Stadt eine eigene Planstelle schaffen.

Städte sind heute zentrale Akteure im Klimaschutz, und der will koordiniert werden. Ab September 2020 soll es in Moers deshalb eine eigene Stelle für das Klimaschutzmanagement geben. Der aktuelle Posten von Klimaschutzmanager Giovanni Rumolo wird seit 2015 zu 80 Prozent über Fördermittel finanziert. Weil die Förderung im August kommenden Jahres ausläuft, müsste die Stadt künftig 120.000 Euro pro Jahr für das Klimaschutzmanagement ausgeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist hoch, denn das Bündnis für Moers (SPD, Grafschafter, Grüne) unterstützt das Vorhaben der Stadt für eine eigene Planstelle. In allen Fachausschüssen haben Vertreter grünes Licht für einen entsprechenden Ratsbeschluss am 2. Oktober gegeben. Die CDU ist zwar nicht grundsätzlich dagegen, möchte aber nicht abstimmen, bevor der Haushalt für das kommende Jahr vorliegt. Aufgaben für einen Klimaschutzmanager, sagt die Verwaltung, gebe es in jedem Fall genug.



Masterplan aufstellen An erster Stelle auf dessen künftiger To-do-Liste sollte aus Sicht der Stadt und der politischen Mehrheit das Aufstellen eines Masterplans Klimaschutz stehen. Auch über diesen wird im Rat am 2. Oktober entschieden. Das Werk schreibt das 2011 veröffentlichte integrierte kommunale Klimaschutzkonzept der Stadt Moers fort. Nur mit einem solchen Plan, der erklärt, wie die Stadt mit den Folgen des Klimawandels umgehen kann, sei es weiterhin möglich, aktuelle Fördermittel zu beantragen, sagt die Verwaltung.



Fördermitteln akquirieren Aktuell stellen sowohl die EU, als auch Bund und Land Mittel in verschiedenen Bereichen zur Verfügung. Mögliche Fördertöpfe gibt es laut Stadt zum Beispiel für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, die energetische Sanierung oder den energieeffizienten Neubau von kommunalen Liegenschaften, für Photovoltaikanlagen oder das Anschaffen von Elektrofahrzeugen und zugehöriger Ladeinfrastruktur.



Gebäudebestand fit machen Während bei Neuplanungen die Themen Klimaschutz und -anpassung im Rahmen der Standardverfahren berücksichtigt werden können, sei bei bestehenden Gebäuden eine stärkere Koordination zwischen einzelnen Verwaltungsbereichen, aber vor allem auch zu privaten Akteuren nötig, um Projekte anzustoßen und zu begleiten, sagt die Verwaltung. Der Klimaschutzmanager könnte das übernehmen.



Klimabündnis im Kreis stärken Das „Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel“ ist ein Zusammenschluss aller 13 Kommunen im Kreis Wesel, dem Kreis sowie den ständigen Partnern KompetenzNetz Energie Kreis Wesel, der Energieagentur.NRW und der Verbraucherzentrale NRW zu den Themen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Ein Projekt, das aus dem Klimabündnis entstanden ist, sind die „Wandernden Gärten“. Im Mai waren die Hochbeete vor der evangelischen Stadtkirche ausgestellt.



Schulen unterstützen Ende 2012 wurde das Klimaschutzprojekt Moers, kurz KliMo, gegründet. Dessen Ziel ist es, den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen Strom, Wärme und Wasser an allen städtischen Schulen und Kitas effektiv und nachhaltig zu etablieren. Durchschnittlich, sagt die Stadt, würden so pro Jahr circa 65.000 Euro an Energie- und Wasserkosten und mehr als 155 Tonnen CO2 eingespart.