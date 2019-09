Wegen Ölpellet-Skandal : Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Müller (SPD)

Kreis Wesel Es geht konkret um Müllers Aussagen zum Ölpellet-Skandal in Medieninterviews, unter anderem mit unserer Redaktion. Das Bürgerforum wirft dem Landrat vor, durch seine Form des Einschaltens der Bezirksregierung Düsseldorf eine volle Transparenz zu verhindern.

Wegen seines hausinternen Vorgehens im Fall des Schermbecker Ölpellet-Skandals in der Deponie Nottenkämper hat das Gahlener Bürgerforum jetzt Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat Ansgar Müller (SPD) erhoben. Das hat das Bürgerforum am Montagmorgen der Presse mitgeteilt: Pikant: Einer der Beschwerdeführer ist Stefan Steinkühler, der bis vor wenigen Wochen selbst Mitglied der SPD war. Steinkühler ist aber inzwischen aus der Partei ausgetreten. Die anderen Unterzeichner vom Bürgerforum sind Hamlet Schöpgens und Matthias Rittmann. Der Landrat wollte sich inhaltlich zunächst nicht äußern.

In Schermbeck sind 2010 bis 2013 rund 40.000 Tonnen vergiftete Raffinerierückstände in einer Deponie in Gahlen vergraben worden. In einem der Prozessstränge ist der ehemalige Prokurist bei Nottenkämper, Ingo L., verurteilt worden. Dieser Prokurist wiederum erhebt nun Vorwürfe gegen einen führenden Mitarbeiter der Umweltbehörde beim Kreis Wesel. Dieser Mitarbeiter sei auf verschiedene Art begünstigt worden und habe im Gegenzug offenbar bei Prüfungen öfter ein Auge zugedrückt, hatte Ingo L. suggeriert. Die Staatsanwaltschaft sah zunächst keinen Grund für Ermittlungen. Der Landrat leitete solche allerdings in die Wege, nachdem der Druck auf seine Behörde zunahm.