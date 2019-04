Projekt eines Schermbeckers : Schermbecker hilft Indien mit Trinkwasser

Schermbeck Unternehmer Stephan Stender spendet 35.000 Euro für den Bau einer Wasserfilterungsanlage in Ponugodu.

In Ponugodu, einer indischen Ortschaft im Distrikt Nalgonda, kennt sich Xavier Muppala bestens aus. Er ist in dieser Region aufgewachsen. „Ponugodu ist eine Gemeinde in einer rückständigen Gegend“, sagt er. Seit Muppalas Amtsantritt als Pastor von St. Ludgerus am 3. September 2013 hat er mit Unterstützung der Bevölkerung mehrere Projekte initiiert, um das Leben der Menschen in seiner Heimat zu verbessern. Dazu gehören neben der Unterstützung mehrerer Schulprojekte auch der Aufbau einer Nähschule und der Bau einer neuen Kirche, die im November 2017 im Beisein einer Schermbecker Reisegruppe eingeweiht wurde. An dieser Fahrt beteiligten sich auch der Schermbecker Unternehmer Stephan Stender und seine Frau Barbara. Beide haben damals spontan beschlossen, einen eigenen Beitrag zur Verbesserung dieser Bedingungen zu leisten. Barbara Stender hat sich in die Förderung der Nähschule eingebracht. Ihr Ehemann Stephan hilft nun mit, dass neben der Nähschule eine Produktionsstätte entsteht, die der Bevölkerung sauberes Trinkwasser liefert.