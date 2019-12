Bei Maibom in Wesel : Weseler Firma setzt auf E-Auto-Boom

Wolfgang Maibom, dessen Sohn Yannik und Hans-Jürgen Maibom (v.l.) sind überzeugt, dass sie 2020 deutlich mehr E-Autos verkaufen werden, als im laufenden Jahr. Dafür wird am Standort Schermbecker Landstraße kräftig investiert. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Die Maibom-Gruppe investiert in Wesel eine knappe Million Euro unter anderem in einen neuen Ausstellungsraum an der Schermbecker Landstraße, in dem ab dem Frühjahr 2020 Elektrofahrzeuge von fünf Marken zu sehen sein werden.

Rund 2500 Autos hat die Weseler Maibom-Gruppe mit Sitz an der Schermbecker Landstraße an ihren vier Standorten (siehe Infobox) in den ersten elf Monaten dieses Jahres verkauft. Davon waren lediglich 40 mit einem Elektromotor ausgestattet. Trotzdem geht das Geschäftsführer-Duo, die Brüder Hans-Jürgen und Wolfgang Maibom, davon aus, dass die Nachfrage nach E-Autos in den nächsten Jahren sprunghaft steigen ansteigen wird.

„In 2020 bringen viele Hersteller ihre ersten Modelle auf den Markt beziehungsweise zusätzliche E-Fahrzeuge. Da kommt ein richtiger Schub“, sagt Hans-Jürgen Maibom. Und um ihren Kunden Lust auf die Elektromodelle ihrer fünf Marken Peugeot, Citroen, Renault, Dacia und Skoda zu machen, schaffen die Maibom-Brüder für dieses Marktsegment künftig eine gemeinsame Ausstellungsfläche inklusive spezieller Werkstatträume.

Info Gruppe beschäftigt rund 100 Mitarbeiter in Region Zahlen und Fakten Die Maibom-Gruppe ist nicht nur in Wesel mit den fünf Marken Peugeot, Citroen, Renault, Dacia und Skoda vertreten, sondern auch in Dinslaken, Geldern und in Kleve. Ein fünfter Standort am linken Niederrhein soll 2020 dazukommen. Die Maibom-Gruppe beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Wesel.

In den Um- und Anbau des Autohauses an der Schermbecker Landstraße sowie in die Anschaffung von Spezialgeräten und Werkzeug investiert die Maibom-Gruppe eine knappe Million Euro. „Damit sind wir eines der ersten Autohäuser in der Region, die einen herstellerübergreifende Ausstellungsraum für E- und Hybridmodelle schaffen“, sagt Wolfgang Maibom. Läuft alles nach Plan, dürfte im Frühjahr alles fertig sein und Eröffnung gefeiert werden.

Dass sich die Investition auszahlt, daran haben die Maibom-Brüder keinen Zweifel. Denn den Elektrofahrzeugen gehört – kurzfristig jedenfalls – die Zukunft. Zumal 90 Prozent der Autofahrten, die täglich zurückgelegt würden, weniger als 90 Kilometer lang wären, hätten Experten ausgerechnet. Was mittel- bis langfristig passiert, werde man abwarten, heißt es bei Maibom. Und sollten in einigen Jahren womöglich wasserstoffbetriebene Fahrzeuge auf den Markt drängen, dann könnten in dem neuen Ausstellungsraum eben diese Wagen gezeigt werden. „Doch noch sehe ich keinen Durchbruch für die Wasserstoff-Pkw, weil das Problem des Gewichts der Fahrzeuge und der Unfallsicherheit, sprich das Crashverhalten, noch nicht gelöst ist“, sagt Yannik Maibom.

E-Autos werden, so die Erfahrung von Hans-Jürgen und Wolfgang Maibom, in erster Linie von umweltbewussten Kunden nachgefragt. Die nehmen dann auch das fehlende Tankstellennetz in Kauf. Doch selbst wenn es bundesweit genügend Ladestationen geben würde, müssen sich E-Autofahrer darüber im Klaren sein, dass es eine gute halbe Stunde dauert, bis die Batterie zu 80 Prozent aufgeladen ist. „Deshalb ist das E-Auto in aller Regel der Zweitwagen“, sagt Hans-Jürgen Maibom.

Neben dem besagten neuen Ausstellungsraum werden an der Schermbecker Landstraße vier neue Serviceannahmeplätze geschaffen sowie zwei Räume, die entweder als Dialogannahme mit Vermessungen oder als sogenannte Quarantäneräume genutzt werden, in denen Arbeiten an E-Autos vorgenommen werden. Und warum Quarantäneräume? „Weil der Mechaniker bei der Arbeit nicht gestört werden darf. Denn die Reparatur von E-Autos ist nicht ungefährlich“, erklärt Wolfgang Maibom.