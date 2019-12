Die Wylich-Briefe : Ein Diersfordter am Hof des Alten Fritz

Diersfordt Neues aus dem Schlossarchiv: Die Briefe des Generals Friedrich Freiherr von Wylich zu Diersfordt.

Von der Hand des späteren Generals liegen 52 Briefe an seine Geschwister und seine Mutter in Diersfordt vor sowie 21 an seinen Sohn Christoph Alexander (1753-1831), dem späteren Erbherrn von Diersfordt. Die Briefe aus den Jahren 1744 bis 1770 umfassen fast die gesamte Epoche des friderizianischen Preußen. Die Briefe sind zumeist in Potsdam oder Berlin aufgegeben und größtenteils in französischer Sprache abgefasst. Der Bestand wurde bereits Mitte der 90er Jahre übersetzt und von Klaus Bambauer für eine Publikation vorbereitet. Nach dessen plötzlichem Tod 2002 ruhten die Arbeiten.