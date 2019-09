Klimaschutzmanager Thomas Heer : „ÖPNV in Schermbeck noch schwach“

Schermbeck Vor gut einem Jahr trat Klimamanager Thomas Heer seinen Dienst in Schermbeck an. Jetzt zieht er erste Bilanz.

Heer Ich habe an der Philipps-Universität in Marburg Geographie studiert mit den Schwerpunkten Humangeographie und regenerative Energien. An der Justus-Liebig-Universität in Gießen absolvierte ich zudem ein Nebenfach im Umwelt- und Ressourcenmanagement. Während eines Praktikums und weiterer ehrenamtlicher Arbeiten beim Klimaschutz-Team des Landkreises Marburg-Biedenkopf war ich häufig mit dem Energiecoach des Landkreises unterwegs, um in Schulen und Bildungseinrichtungen Klimabildung zu betreiben. Als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitete ich bei der Landesinitiative Klima ExpoNRW in Gelsenkirchen im Projektmanagement und bewertete innovative Klimaschutzprojekte in NRW. Hinzu kam mein Eigeninteresse als Natur-Fan.