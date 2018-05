Wermelskirchen: Zeitlose Songs erfreuen die Hörer für einen guten Zweck

Wermelskirchen Im Haus der Begegnung interpretierten die Sängerin Veronika Madler und der Pianist Les Searle Musik aus der goldenen Ära des amerikanischen Musicals.

Bürgermeister Rainer Bleek freute sich über die gute Resonanz. "Toll, wenn die Älteren den jungen Leuten helfen", sagte er. "Wir brauchen die Unterstützung durch die Bürger, und so ein Abend fördert den sozialen Zusammenhalt." Auch wenn es nicht so aussieht, geht es doch weiter mit dem geplanten Jugend- und Freizeitpark. Die Bäume sind gefällt, die Fläche ist frei, und viel Gehölz wurde für die Heizung im Freibad in Dabringhausen verwandt. "Die Probleme mit der Entwässerung sind gelöst und die benötigten Flächen sind jetzt auch in städtischer Hand", sagte Bleek.