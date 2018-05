Wermelskirchen : BEW rät, Energiewende vom eigenen Sofa zu planen

Wermelskirchen Sommer, Sonne satt: Die sonnenreichsten Monate des Jahres stehen vor der Tür. Und so manch ein Eigenheimbesitzer denkt über eine eigene Solaranlage nach und durchforstet das Internet nach Begriffen wie "Solaranlage, lohnt sich das?" und "Photovoltaik". Drei gute Gründe sprechen nach Angaben des Energieversorgers Bergische Energie- und Wasser GmbH (BEW) dafür, sofort über eine eigene Solaranlage nachzudenken. Erstens liegen jetzt nicht nur die sonnen-, sondern auch die ertragreichsten Monate vor uns. Zweitens ist eine kleine, rentable Solaranlage schon für 5000 Euro erhältlich. Und drittens kann die eigene Anlage ganz einfach selbst geplant werden - und zwar vom Sofa aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Die BEW hat dazu ein neues, umfassendes Internetangebot geschaffen: Unter <a href="http://www.bergische-energie.de/solarberatung" target="_blank">www.bergische-energie.de/solarberatung</a> bekommen Interessierte nicht nur Antworten zu Fragen rund um Solaranlagen - sie können auch sofort in die Planung einsteigen. Mit dem Solar-Schnellcheck sind nur dann wenige Klicks notwendig, um herauszufinden, wie viel mit einer eigenen Solaranlage gespart werden kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und wer keine Lust hat im Internet rumzuklicken, kann sich auch unter Tel. 02267 686-543 an Jan-Moritz Berghaus wenden. Mit dem Jahres-Stromverbrauch, dem ungefähren Neigungswinkel des Daches und der Ausrichtung der Dachfläche errechnen die Experten der BEW, ob sich eine Anlage lohnt, wie viel der Haushalt künftig sparen kann - und bereiten auch ein individuell zugeschnittenes Angebot vor. Unter Einbeziehung der Daten vom Solardachkataster des Oberbergischen und des Rheinisch-Bergischen Kreises (www.solare-stadt.de/rbk und www.solare-stadt.de/obk) wird dann die Eignung des Daches anhand eines 3D-Modells des Gebäudes analysiert, der Sonnenverlauf simuliert, um so den idealen Standort einer PV-Anlage zu bestimmen. Dann werden die Anlagenspezifikationen festgelegt und ein individuelles Solaranlagenpaket zusammengestellt. "Es wird ein persönliches, auf das Gebäude und des jeweiligen Verbraucherverhaltens zugeschnittenes unverbindliches Angebot erstellt. Entscheidend ist vor allem auch der Eigenverbrauch des selbst produzierten Stroms", heißt es in der Pressemitteilung der BEW. Und die BEW möchte informieren, um verschiedene Technologien (PV-Anlage, Smart-Home-Produkte, Elektromobilität, BHKW) miteinander zu verknüpfen.

Während mit einer Photovoltaikanlage ohne Batteriespeicher 25 bis 30 Prozent des Solarstroms direkt genutzt werden können, kann dieser Wert durch den Einsatz eines Batteriespeichers auf über 60 Prozent angehoben werden. Angepasstes Verbraucherverhalten, etwa die Nutzung der Waschmaschine während der Zeit, wenn Solarstrom produziert wird, ermöglicht es laut BEW, den Wert noch weiter steigern.

(rue)