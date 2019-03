Künftige Wermelskirchener Bauherren bekommen für Vorgärten klare Vorgaben: Politik gegen „Steinwüsten“

Wermelskirchen Die Stadt will für Neubaugebiete die Bepflanzung von Vorgärten „moderat“ vorschreiben.

Bei den einen gelten sie als pflegeleicht, andere halten sie schlicht für reine Ödnis: Steingärten liegen im Trend – besonders in Vorgärten oder Einfahrtsbereichen oder als Einfassung von Terrassen weicht immer häufiger eine Bepflanzung einer geplanten „Anhäufung“ von Quadern, Ziersteinen und Kies, die zur Vermeidung von natürlichem Bewuchs teilweise sogar auf Planen ausgelegt werden. Vor dem Hintergrund sinkender Artenvielfalt insbesondere bei Insekten und Vögeln sind diese vielfach als chic geltenden Trend-Anlagen den Naturschützern ein Dorn im Auge. Eine Bürgerantrag unter der Überschrift „Keine Steinwüsten in Vorgärten“ löste eine Diskussion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr sowie im Haupt- und Finanzausschuss aus.

Der Bergische Naturschutzverein fordert in seinem Antrag, dass in allen zukünftigen Bebauungsplänen und bei Änderungen von bestehenden festgelegt wird, dass „Vorgärten bepflanzt werden müssen und nicht aus Steinfeldern bestehen“. Da in Bebauungsplänen festgelegt sei, wie viele Bäume auf wie viel Quadratmeter gepflanzt werden müssten, sollten sie ebenso festlegen, wie die Ziergärten rund um die Gebäude auf keinen Fall zu gestalten sind. „Ein Ausschluss von Kies und Schotter in den Gärten ist deshalb in den Textteilen der Bebauungspläne vorzusehen“, schreibt der Vorsitzende des Naturschutzvereins, Mark vom Hofe, in dem Antrag.