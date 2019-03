Wermelskirchener Leser mahnen an: Friedhofsbäume sind gefährlich

Wermelskirchener Leser mahnen an

Wermelskirchen Eineinhalb Wochen nach Orkan „Eberhard“ mehren sich die Stimmen, dass die Grabschäden hätten verhindert werden können. Die Stadt wusste wohl von dem Risiko. Auch einem verbliebenen Baum mangele es an Standsicherheit.

Orkan „Eberhard“ sorgt weiterhin für Unruhe in Wermelskirchen. Eineinhalb Wochen ist es nun her, dass der Sturm eine 180 Jahre alte Buche auf dem Stadtfriedhof umgeworfen hat (wir berichteten). Seitdem laufen die Diskussionen. Darum, wer die Kosten für die beschädigten Gräber trägt. Darum, ob die Schäden nur durch „höhere Gewalt“ hervorgerufen wurden.

„Ich denke, dass es schon sehr grob fahrlässig war“, schreibt Manuel Fitzner unserer Redaktion. „Der Baum ist voller Pilz (...) sonst würde so ein riesiger schöner Baum nicht nach 180 Jahren einfach umfallen.“ Unterstützung erhält er von Kai Haas, die sich ebenfalls an unsere Redaktion wandte. Sie hatte sich den gefallenen Baum nach dem Sturm angesehen. „Da sind keine Wurzeln mehr, alles nur noch Holzmehl“, sagt sie. „Der Baum konnte jederzeit umkippen.“

WNKUWG-Fraktionschef Henning Rehse machte ähnliche Beobachtungen. In einer Mail, die unserer Redaktion vorliegt, wandte er sich an Bürgermeister Rainer Bleek, den Technischen Beigeordneten Thomas Marner und Betriebshofleiter Volker Niemz. „Für diesen riesigen Baum ist die aus der Erde gebrochene Fläche auffällig klein“, schreibt er dort. Und weiter: „Fasst man die Wurzeln egal wo an, sind diese völlig morsch und zudem feucht bis nass. Für Standsicherheit spricht das alles nicht!“