Kindertheater: Volker Rosin zaubert aus Bürgerzentrum eine Kinderdisco

Wermelskirchen Zu Hits wie „Der Gorilla mit der Sonnenbrillen“ sagen und tanzten alle – egal ob klein oder groß.

Gekreische und unzählige Hände in der Luft, wie bei einem Konzert von einem internationalen Pop-Star – so oder so ähnlich war es, als am Mittwoch Volker Rosin das Kindertheater im Bürgerzentrum buchstäblich zum Beben brachte. Zu seinen Hits wie „Das Lied über mich“ oder „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ hüpften und sangen die Kleinsten mit voller Energie und ohne Textlücken. Etwa 500 kleine und große Zuhörer waren zu den beiden Konzerten am Vor- und Nachmittag gekommen.