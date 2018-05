Wesel: Wesels CDU will ,Steinwüsten' in Privatgärten verhindern

Wesels CDU will ,Steinwüsten' in Privatgärten verhindern

Jürgen Linz, Fraktionschef der CDU in Wesel, macht auf das Insektensterben aufmerksam. Foto: Jana Bauch

Wesel Die Weseler CDU-Fraktion regt an, gegen die zunehmende Gestaltung von Gärten mit Steinen vorzugehen. Künftig sollten in Weseler Neubaugebieten nur noch Wege und Stellflächen aus Stein gestaltet werden dürfen, die Gärten hingegen sollen bepflanzt sein.

CDU-Fraktionschef Jürgen Linz schreibt: "In vielen Neubaugebieten herrscht, nicht zuletzt aus Pflegegründen, in Vorgärten mittlerweile Tristesse. Es blüht und lebt kaum noch etwas. Die Vorgärten verwandeln sich zunehmend in Steinwüsten. Und unter diese verlegen viele Grundstücksbesitzer noch eine Folie, durch die die Fläche hermetisch abgeriegelt wird. Dadurch kann kein Vogel dort einen Wurm picken und keine Biene Nektar saugen."